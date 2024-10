Inundacions i canvi climàtic

Creat: Actualitzat:

Pluges torrencials i inundacions destructores han estat notícia aquests darrers dies en diferents països europeus, com ara Itàlia, França o Espanya. Aquestes catàstrofes són cada vegada més freqüents degut al canvi climàtic, el qual altera els patrons meteorològics i provoca un augment important en la intensitat de les precipitacions. I el fet que sovint, com a mínim a Europa, es produeixin en les mateixes zones fa que es pugui parlar d’inundacions recurrents, amb les greus conseqüències que impliquen per a la població, el medi ambient, les infraestructures i l’economia. En efecte, aquestes catàstrofes naturals provoquen danys humans i materials nombrosos: persones desaparegudes, cotxes emportats per la força de l’aigua, carreteres i ponts tallats a la circulació (i a vegades desapareguts del mapa), caiguda d’arbres centenaris, xarxes elèctriques i de subministrament d’aigua afectades i que deixen sense els serveis bàsics milers de persones durant setmanes a vegades, cases inundades i vides destrossades, ja que en un instant es perd tot l’acumulat en una vida. A Andorra, l’any 1982, vam patir aquesta desgràcia, i tot i que el temps n’ha fet desaparèixer els rastres, aquest episodi tràgic encara continua en les memòries de molts de nosaltres. Llavors, què dir d’aquestes persones que a vegades pateixen de manera repetida catàstrofes semblants? En algunes regions del nord i del sud-est de França, per exemple, les inundacions provoquen diverses vegades a l’any destrosses importants en les mateixes zones, deixant els seus habitants en una situació de precarietat i d’indefensió absoluta. I encara que el govern decreti l’estat de catàstrofe natural, fet que permet que les assegurances puguin rescabalar part dels danys, la freqüència i la intensitat d’aquests episodis no permet que es pugui fer “net” i “restablir” un cert ordre dins de la desgràcia. I segons alguns experts, aquest tipus de problema s’agreujarà els propers 30 anys…