Guions terrorífics

Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana he estat a Hollywood visitant els productors que estan treballant sobre l’adaptació cinematogràfica de la meva novel·la, La Pífia. Vam tenir moltes reunions creatives productives, ja que sembla que a Los Angeles hi ha una creixent gana per idees que no estiguin basades en Marvel, Batman o documentals sobre assassinats reals. Els thrillers geopolítics tornen a guanyar terreny perquè el món s’ha tornat tan inestable i els esdeveniments esbojarrats de les últimes setmanes tenen tothom esgarrifat. El mes passat vam saber que l’exèrcit israelià va detonar remotament milers de cercapersones de militants de Hezbollah d’alt nivell. Aquesta setmana hem sabut que almenys 12.000 soldats nord-coreans han estat enviats a morir a Ucraïna. Kim Jong Un, el líder de Corea del Nord, té poc a oferir al seu aliat rus en termes d’armament de qualitat, així que enviar soldats pot semblar la solució perfecta. Tant Rússia com Corea del Nord consideren els seus soldats com a mercaderies a sacrificar, així que aquest acord no hauria de sorprendre ningú i només suposarà més misèria per a Ucraïna. La ironia és que Hollywood no ha de mirar gaire lluny per trobar material del qual inspirar-se per crear por. No tant perquè Halloween sigui a la cantonada i milers d’esquelets ja estiguin penjats per les cases, però perquè el resultat de les eleccions als EUA es decidirà d’aquí a vuit dies. És molt possible que el poble nord-americà torni a escollir Donald Trump com a president. A part d’Elon Musk, que salta com una animadora al costat del seu heroi delinqüent als mítings, la gran majoria de californians estan aterrits que l’estat de Pennsilvània -el més renyit- pot oferir la victòria a Trump. Els productors californians amb qui vaig parlar van expressar la seva admiració per la seguretat i la pau que regnen a Andorra i em van dir que es plantejarien mudar-se durant quatre anys, si guanya Trump. És dubtós que cap d’ells faci el pas, ja que trobarien a faltar els seus projectes i la qualitat de vida que tenen a les platges de Malibú i Santa Mònica, però, tot i això, tinc la sensació que es preparen per ser els protagonistes de la seva pròpia pel·lícula de terror, i aquesta vegada el guió no diu si algú podrà, a temps, arrabassar la motoserra de les mans petites del pallasso.