Repensar Andorra al món

Creat: Actualitzat:

D’una banda, Andorra, quan s’enfoca la seva obertura a Europa o al món, es parteix des de dos punts de vista. Primer, des de la defensa d’especificitats com el control migratori o la baixa fiscalitat. Segon, des del benefici material d’obtenir més capital o talent.

D’altra banda, sempre que es parla d’Andorra per part de la resta del món, es fa a partir de dues percepcions. Primer, no es coneix. Segon, es parteix de la idea del microestat, del paradís fiscal o del centre comercial. Penso que hi ha un enorme desconeixement de la realitat.

Crec que hauríem de canviar l’enfocament. Hauríem de pensar què pot aportar Andorra al món. Encara que sabem que des d’una perspectiva econòmica som pràcticament insignificants, si pensem en quins valors i característiques ens fan singulars i els sabem valorar i comunicar, podem orientar millor què volem i amb qui volem pactar a escala internacional. En lloc d’una defensa i projecció internacional materialista, hauríem de cercar un propòsit i uns valors que mostrin valor afegit, singularitat i caràcter únic. Crec que per millorar la nostra capacitat de fer acords amb l’exterior o per trobar el lloc d’Andorra a la globalització, hauríem de començar a estructurar un propòsit compartit que es basi en un pensament polític andorrà, forjat a partir de la tradició política pròpia i del Pirineu. Crec que un dels problemes generals d’Andorra és la seva incapacitat per fer-se valdre a l’exterior. Això es veu des de la promoció turística fins a les relacions exteriors o la promoció de negoci. Tots aquests àmbits actuen sense coordinació, no tenen cap fil conductor i es basen principalment a atreure més turistes o més capital. Si anem al món globalitzat des d’un propòsit que comunica la nostra originalitat, identitat i valors, podrem definir millor què volem, anar coordinats i ser més forts a pesar de la nostra petitesa.