La violència ens “envolta”

Existeixen diferents tipus de violència, entre les quals la física o la de gènere són les més conegudes, ja que segurament són les més visibles i les més mediatitzades. Existeixen, però, nombroses altres formes d’exercir-la, com ara la violència psicològica o emocional, la institucional (quan les institucions abusen del seu poder), l’econòmica (quan s’impedeix que algú accedeixi als seus diners o es limita les seves decisions financeres), la simbòlica (el masclisme i el racisme en són dos exemples) o encara la cibernètica. La violència és un fenomen força arrelat en les nostres societats, sota totes les seves formes, i convivim amb ella de forma més propera que allunyada. Només cal obrir un diari o escoltar les notícies a la ràdio o a la televisió per copsar l’alt grau de violència que ens envolta, ja que quan no són adults que s’esbatussen en públic són adolescents que en persegueixen un altre per pegar-li, i no parlo dels diferents conflictes bèl·lics que actualment sacsegen algunes zones del nostre planeta ni del terrorisme, dels assassinats per motius diversos o dels múltiples fraus que afecten sovint persones amb pocs recursos. Tenim sort a Andorra, ja que, tot i que hi hagi violència (no es pot negar), quedem preservats de moment de les seves formes més severes. En efecte, i només comparant-nos amb altres països occidentals, al Principat vivim amb una certa tranquil·litat, atès que els nostres fills poden sortir al carrer, anar sols a fer les activitats després de l’escola, i la major part del temps si ens oblidem de tancar el cotxe o deixem el mòbil o el bitlleter a la vista sobre el seient els retrobem un cop hem tornat. Cal, doncs, ser curós per tal que la violència que ens “envolta” no es desbordi, que continuï essent mitjanament “controlable”, i que fins i tot disminueixi. I tot no passa pel control i l’aplicació de conseqüències, sinó que la prevenció i l’educació juguen també en aquest aspecte un rol molt important.