Professions liberals i UE

L’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea genera un debat intens al Principat. A mesura que es coneixen més detalls, s’avaluen els efectes positius i negatius de l’acord, tant econòmics com socials i professionals. Aquest pacte pot obrir noves portes cap al mercat europeu, però també planteja reptes importants.

Els professionals liberals d’Andorra han expressat opinions diverses. Algunes veus mostren preocupació per la pèrdua de competitivitat davant els professionals de la Unió Europea. El Col·legi d’Advocats d’Andorra vol establir quotes per limitar l’entrada de professionals de la UE i, juntament amb el Col·legi d’Arquitectes, subratllen la importància de garantir que els professionals europeus compleixin els mateixos estàndards que els locals.

El Col·legi d’Economistes acull l’acord amb optimisme, destacant que el sector ja funciona dins d’un marc obert sense problemes amb la competència estrangera. El sector dels economistes fa anys que competeix sense cap protecció i col·laborant amb professionals de la Unió Europea amb èxit.

La clau per afrontar aquesta nova etapa amb èxit és la reciprocitat en les condicions d’accés: coneixement de la legislació andorrana, domini del català i alta en els col·legis i registres professionals Andorrans. La competència amb professionals de la UE ha de basar-se en igualtat de condicions, assegurant que els serveis es prestin amb qualitat i que els consumidors andorrans rebin una atenció adequada.

Addicionalment, l’acord permetrà als professionals andorrans expandir-se als mercats europeus oferint serveis en igualtat de condicions.

L’acord d’associació representa una oportunitat per a Andorra per evolucionar i aprofitar les sinergies amb Europa, però també un repte per als professionals, que han de veure aquesta obertura com una motivació per millorar i adaptar-se als nous temps.