Centralitat incòmoda

El debat sobre la Llei Òmnibus en matèria d’habitatge demostra que, malgrat els esforços per oferir solucions a la crisi de l’habitatge, ningú està satisfet. D’una banda, els propietaris i patronals denuncien un excés d’intervencionisme que no solucionarà el problema: tot al contrari, una intromissió excessiva en el mercat afectarà la dinàmica econòmica amb altres greus conseqüències a futur. D’altra banda, la Coordinadora per l’Habitatge Digne i els grups d’esquerra com PS i Concòrdia consideren aquestes mesures insuficients. Reclamen un enfocament més dràstic per controlar l’especulació immobiliària, regular els preus de lloguer, i limitar la inversió estrangera, mesures que consideren essencials per combatre la problemàtica actual, en què les reformes proposades pel Govern no arriben a l’arrel del problema estructural. El que ningú nega és que hi ha un greu problema i que cal fer alguna cosa de totes totes. Des d’ACCIÓ veiem que la llei és intervencionista, però el creixement desmesurat tampoc ens agrada i l’opció de no fer res no existeix. És una responsabilitat política prendre mesures quan el mercat no les ofereix. Els sectors privats consideren que s’ha anat massa lluny, mentre que els sectors socials creuen que no s’ha fet prou. Aquesta situació col·loca el projecte de llei justament entre dos posicionaments molt allunyats i al Govern en una posició de centralitat molt incòmoda sense aconseguir satisfer a ningú. Així doncs, mentre el Govern intenta crear més oferta d’habitatge assequible, i busca altres mesures restrictives per fer aflorar els pisos buits al mercat, veiem com la pressió per totes bandes va creixent i com la situació és més complexa que mai. Tant a Andorra com a altres parts del món, la problemàtica de l’habitatge continua sense solucions clares i immediates, el mercat per si sol no ofereix el que cal per viure dignament i la inflació encareix absolutament tot el que ens envolta. El que sí que és cert és que els Demòcrates es troben, com sempre han volgut, més al centre que mai i que ara serà el Consell General qui determinarà els ajustos finals a un text molt controvertit.