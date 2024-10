Creat: Actualitzat:

La magnitud de l’acció que ha de dur a terme el nou comissari europeu d’habitatge ha quedat avui al descobert per les noves dades d’Eurostat, que mostren que els preus dels lloguers i dels habitatges continuen augmentant considerablement.

Els lloguers han augmentat un 3% a Europa de mitjana durant l’últim any, mentre que els preus dels habitatges han augmentat un 2,9% i s’han duplicat més en nou Estats membres de la UE des del 2010. Durant el mateix període, els lloguers han augmentat en tots els estats membres menys un, i s’han registrat els majors augments a Estònia (+203%), Lituània (+178%), Irlanda (+106%) i Hongria (+104%). A Andorra, l’augment és molt més considerable.

La Confederació Europea de Sindicats (CES) ha demanat a la Comissió, i en particular a Dan Jørgensen, el primer comissari europeu designat per al tema de l’habitatge, que abordi l’especulació immobiliària per part dels grans actors financers com a part del Pla d’Habitatge Assequible.

En resposta a les xifres d’avui, la secretària general de la CES, Esther Lynch, ha declarat: “Les xifres d’avui són una prova més que a Europa es tracta cada cop més els habitatges com una manera d’obtenir un benefici ràpid en lloc d’un lloc on viure”.

El nomenament del primer comissari europeu dedicat a la vivenda no podia arribar prou aviat. Ara els treballadors esperen que adopti mesures a l’alçada de la crisi de l’habitatge a Europa.

Això significa tornar a tractar l’habitatge adequat com a dret humà bàsic, construint més habitatges socials i regulant adequadament el mercat del lloguer per posar fi a l’especulació poc ètica i que desestabilitza l’estat del benestar de tota la classe mitjana Europea.