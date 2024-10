Destí Andorra

Creat: Actualitzat:

Andorra, amb la seva bellesa natural i el seu atractiu fiscal, ha estat durant dècades una destinació preferida tant per als turistes com per a aquells que busquen establir la seva residència en un entorn de muntanya. Però aquesta tendència, que ha aportat prosperitat econòmica al país, està començant a mostrar els seus límits. El creixement turístic i residencial presenta reptes urgents que cal abordar amb visió i equilibri.

D’una banda, el turisme, que constitueix una de les principals fonts d’ingressos, està experimentant una saturació preocupant, especialment durant les temporades d’hivern. Les estacions d’esquí, autèntic motor econòmic del Principat, estan veient com la pressió humana i la infraestructura limitada afecten tant l’experiència dels visitants com la sostenibilitat ambiental de les muntanyes. La massificació pot acabar erosionant el principal actiu que fa d’Andorra un lloc únic: la seva natura.

D’altra banda, el mercat immobiliari viu una escalada de preus que fa difícil per a molts residents accedir a habitatges assequibles. Aquesta dinàmica és fruit de la creixent demanda d’estrangers, especialment ciutadans europeus, que busquen una residència fiscal avantatjosa. Els andorrans de tota la vida es troben amb dificultats per competir amb aquest nou flux de compradors, la qual cosa genera tensions socials i un cert malestar entre la població.

És imprescindible que el govern andorrà i els sectors implicats reflexionin sobre com gestionar aquest creixement. L’aposta pel turisme de qualitat i la diversificació de l’economia semblen vies raonables per evitar una dependència excessiva d’un únic sector. A més, caldria revisar les polítiques d’habitatge per garantir que els residents d’Andorra no quedin exclosos de l’accés a una llar digna.

El futur d’Andorra depèn de trobar aquest equilibri. S’ha d’evitar que el model actual esdevingui insostenible i acabi malmetent allò que ha fet del Principat un lloc privilegiat per viure i visitar.