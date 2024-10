Les cinc pilotes

Creat: Actualitzat:

Navegant per Instagram, m’he trobat amb un interessant post del meu amic Lluís Soldevila, escriptor i conferenciant de prestigi. Hi fa referència a un breu discurs de Bryan Dyson, exdirector general de Coca-Cola. I diu així: “Imagina la vida com un joc de malabars amb cinc pilotes en l’aire. Els direm treball, família, salut, amics i esperit. Aviat t’adonaràs que la pilota del treball està feta de goma. Si la deixes caure, rebotarà. Però les altres quatre pilotes –família, salut, amics i esperit– estan fetes de cristall. Si deixes caure qualsevol d’elles, es rasparan, marcaran, tindran arraps, es danyaran o fins i tot es destruiran de manera irreversible. Mai tornaran a ser les mateixes. Has d’entendre això i lluitar per a un equilibri en la teva vida entre aquests factors vitals.”

Aquest breu però poderós missatge ens convida a reflexionar profundament sobre les prioritats a les nostres vides. En una societat en què el treball i l’èxit professional solen col·locar-se en un pedestal, recordar-nos que aquest aspecte de les nostres vides és només una de les moltes pilotes que mantenim a l’aire és crucial. Més encara, el fet que la feina sigui l’única pilota de goma implica que ens podem permetre certs errors o retrocessos en aquest àmbit sense que això signifiqui una catàstrofe irreparable.

Tot i això, les altres quatre pilotes –família, salut, amics i esperit– no gaudeixen d’aquesta elasticitat. Aquest fet subratlla la fragilitat i importància intrínseca d’aquests aspectes de la nostra vida. La família, amb els seus vincles profunds i el seu suport incondicional, és fonamental per a la nostra estabilitat emocional. La salut, sovint passada per alt a la voràgine diària, és la base sobre la qual es construeixen tots els nostres èxits. Els amics, aquells companys de viatge que enriqueixen la nostra existència amb la seva companyia i lleialtat, són irreemplaçables. I, finalment, l’esperit, aquesta connexió íntima amb el nostre jo interior i les nostres creences més profundes, és l’àncora que ens manté centrats al mig del caos.