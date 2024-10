Creat: Actualitzat:

La paràlisi cerebral és una pluridiscapacitat de base física causada per una lesió al cervell produïda abans que el seu desenvolupament i maduració siguin complets. La lesió que causa paràlisi cerebral podria passar abans de néixer, en el moment del part o després del naixement i fins als tres anys. El 90% dels casos de paràlisi cerebral es produeixen abans o durant el naixement, sigui per infeccions, malformacions cerebrals o accidents cerebrovasculars, entre altres causes.

Diumenge vinent es commemora el Dia mundial de la paràlisi cerebral, un dia per recordar que una de cada 500 persones té paràlisi cerebral i que és la causa més freqüent de discapacitat física en menors. Al món hi ha 17 milions de persones amb paràlisi cerebral. Evidentment, les dades són molt importants per poder abordar les necessitats de les persones que la pateixen, ja que les persones amb paràlisi cerebral tenen grans necessitats de suport i quan parlem de grans necessitats de suport ens referim a necessitar ajut o acompanyament d’una altra persona 24 hores al dia, 365 dies l’any. Aquestes necessitats altes de suport no han d’impedir una vida independent de qualsevol persona amb paràlisi cerebral. Avançar cap a la vida independent és oferir un ventall de suports personalitzat que tingui com a objectiu promoure la participació de la persona, però sobretot posar al centre les decisions, els desitjos i les preferències de cada persona. Així mateix, les persones amb paràlisi cerebral mostren signes d’envelliment a partir dels 35 anys, la mobilitat disminueix, les habilitats cognitives es veuen afectades, la menopausa arriba abans del que s’esperava i els problemes de salut mental són més freqüents, i aquests símptomes d’envelliment prematur tenen un gran impacte a la qualitat de vida, per tant, haurien d’enfrontar aquesta realitat en el procés d’envelliment amb el suport necessari i una atenció adequada.