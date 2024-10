Els beneficis del voluntariat

Creat: Actualitzat:

En un món cada vegada més individualista i marcat per les desigualtats, on guanya sovint l’interès particular davant del general, el voluntariat apareix com una eina menyspreada i poc eficaç com a factor de canvi. No obstant això, el fet de dedicar temps i esforços a ajudar els altres sense esperar res a canvi és un instrument potent i gratificant, que aporta aspectes positius tant a la persona que rep com a la que dona.

En efecte, cal concebre el voluntariat com una eina de creixement personal, ja que quan algú es posa a disposició dels altres no tan sols aporta els seus coneixements, habilitats o temps, sinó que també rep una experiència enriquidora i gratificant que li permet descobrir realitats diferents i adquirir valors com ara l’empatia, la generositat o la responsabilitat social.

I quan es parla de voluntariat, no es fa únicament referència a tasques humanitàries en llocs llunyans i desfavorits o en zones de conflicte, sinó que també cal preveure petites accions del dia a dia, com ara el fet d’ajudar persones grans o que tinguin una necessitat concreta que no poden cobrir per si mateixes, participar en una ONG local i fins i tot col·laborar amb el teixit associatiu proper. Existeixen múltiples formes de desenvolupar el seu altruisme i de generar impactes positius en la comunitat, i és important educar els nostres joves des de ben petits sobre aquest aspecte, ja que sense benestar comú resulta a vegades molt complicat gaudir del benestar individual i, a més, cal intentar trencar amb els individualismes que impregnen cada vegada més les nostres societats.

En definitiva, el voluntariat no ha de ser percebut com una activitat elitista i reservada a uns quants altruistes, sinó que com una responsabilitat col·lectiva i necessària per a la construcció de comunitats més justes, equitatives i inclusives.