I Piqué va ser ‘amaestrat’

“Allà hi haurà herba”, em va dir un membre de la família Maestre la setmana passada quan li vaig demanar pel futur dels terrenys de la Borda Mateu. La resposta traduïda al català estàndard de l’andorrà clàssic és “allà farem el que em surti dels collons i ja pot venir a demanar-m’ho Piqué, els Cierco o el bisbe de Canterbury”. Aquest episodi descriu les dificultats amb què es va trobant el projecte de Piqué, Cierco i Destrée des que van comprar l’FC Andorra fa sis anys. Andorra és un lloc difícil per al futbol professional. I mirant d’empatitzar amb els propietaris és normal que no entenguin com el país / institucions no els donen totes les facilitats, entenent per facilitats fer un estadi per a ells compartint despeses o concedir-los definitivament el Nacional. I és comprensible que ho puguin pensar perquè ja han invertit milions d’euros de la seva butxaca al Nacional amb permís del Govern, que no va preveure que això genera uns drets innegables. I, a més, esportivament han demostrat que saben fer les coses bé. I aleshores, què falla?

Si fessin més autocrítica ho veurien a la primera. És un tema de credibilitat. Ningú es creu un projecte de més de 100 milions d’euros. Els Maestre, tampoc. Sembla una bestiesa. I per què no se’ls creuen? Perquè fins ara ningú veu clar del tot què és ben bé aquest projecte més enllà de tenir un excel·lent equip de futbol. Perquè, per exemple, l’altre dia presenten un projecte d’estadi que depèn del rendiment econòmic del multifuncional a la vora. Però el multifuncional no hi és, en el render que ensenyen. I sempre, igual que quan van dir que farien un estadi a Encamp, queda aquella sensació que no t’ho acaben d’explicar tot. I a tot això, que és variat i continuat, li afegeixes que Piqué va rebentar la Copa Davis i té la justícia al darrere i els Cierco porten una dècada en mode vendetta per BPA i ja tens el quadre final. I això només es combat amb fets. Si volen fer un estadi que el facin, que fa sis anys que ho diuen i no hi ha ni un totxo posat enlloc, ni una grua treballant-hi. La federació n’està fent un a Encamp, per tant, impossible no ho és.