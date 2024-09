Amenaça IA

Creat: Actualitzat:

Donald Trump ha demanat aquest cap de setmana que Google sigui processat penalment pel biaix de la companyia a favor de la seva oponent, la vicepresidenta Kamala Harris, en els resultats de les cerques en línia. Reaccionant a un nou estudi del Media Research Center –d’orientació dreta–, que va trobar que els resultats del motor de cerca de Google tendien a mostrar articles suposadament positius per a la demòcrata Harris, Trump, en una publicació, va escriure que si el departament de justícia no processa Google “per aquesta ingerència flagrant en les eleccions”, sol·licitarà el seu processament “quan guanyi les eleccions i esdevingui president dels Estats Units!”. Però, realment es pot culpar Google d’esmentar al capdavant les estranyes calúmnies que el contendent republicà populista ha estat llançant darrerament? És realment una sorpresa que les mentides descarades –com ara que els immigrants haitians mengen gossos a Ohio o que les demòcrates afavoreixen l’avortament de fetus de 9 mesos– estiguin captant l’atenció dels votants? No era aquest l’objectiu de les seves falsedats, o realment el “geni estable” va pensar que els periodistes de tot el món no reaccionarien davant aquestes mentides? Igual que les contínues afirmacions de Trump que va guanyar les eleccions del 2020. Quasi 20 mentides al dia durant la seva presidència, segons l’equip de verificació de fets de The Washington Post! La manipulació en línia és rampant a banda i banda. Les multinacionals tecnològiques haurien de ser responsables, ja que la tecnologia és considerada responsable de tot, en pau i en guerra. No són només les plataformes de xarxes socials, són les empreses de defensa, com vam veure al Líban la setmana passada, i també les empreses que inverteixen massivament en IA. Els Apples, Microsofts, Metas i Teslas d’aquest món estan lluitant per comprar tants xips Nvidia com sigui possible, per tal d’aconseguir un avantatge en la pròxima guerra d’IA. És una bona cosa que Nvidia, i el seu ètic fundador i CEO Jensen Huang, proporcionin els xips a persones com Tesla de Musk, i no al revés! Però, fins quan empreses o nacions dubtoses no utilitzaran aquests xips, en constant millora, contra el bé comú?

Hi ha una necessitat urgent d’establir persones intel·ligents a l’avantguarda de la tecnologia –com Jensen Huang– amb grups de reflexió independents per establir polítiques sobre IA. No importa el que facin la Xina o Rússia.