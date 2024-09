Els youtubers i Andorra

Creat: Actualitzat:

Amb la digitalització de l’economia, les grans tecnològiques nord-americanes com Meta, Google o Amazon han transformat el negoci publicitari i de la comunicació. S’ha generat un enorme oligopoli que factura centenars de milers de milions de dòlars cada any i que es nodreix de les nostres dades personals.

A partir dels gegants tecnològics, han aparegut milers de persones que individualment venen la seva imatge, generen contingut i comuniquen directament. Són els creadors de contingut. Aquesta seria una indústria que mou centenars de milers de milions a escala global. Aquest model també ha transformat altres activitats, com la pornografia, amb plataformes com OnlyFans.

Aquests professionals poden treballar des de qualsevol lloc del món perquè només necessiten connectar-se a internet per treballar. Per a aquests professionals, la major part dels ingressos esdevenen beneficis. En aquest context, un territori amb baixa tributació com Andorra és un lloc ideal per establir-se. El problema de l’activitat per al territori és que mouen molts diners, sense fer una activitat productiva que paga impostos, cotitzacions socials o llocs de feina directament, alhora que encareixen el cost de la vida i debiliten la cohesió social.

Ara ens tocaria replantejar quines condicions demanem als nous residents, quina fiscalitat establim i què volem. Tanmateix, el problema de fons és que ens trobem en una economia europea molt poc productiva i endeutada. Per tant, per molt que vulguem prohibir o seleccionar, ens serà molt difícil, si nosaltres mateixos al país no som més competitius, productius i innovadors. Com a resultat, hem d’evitar el “postureig” polític i la reacció ha de venir per posar-nos les piles amb la innovació, la tècnica, la formació, l’emprenedoria i la productivitat. Hem de generar valor amb les nostres activitats i des de les nostres accions. Encara que és un camí més difícil, a la llarga és l’únic camí viable que ens ha de permetre combinar benestar i sostenibilitat.