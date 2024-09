Referèndum o eleccions?

Creat: Actualitzat:

Estem preparats per a un referèndum vinculant sobre un tema tan transcendent com els acords d’associació? Tots els inputs indiquen, i potser ja indicaven, que la ciutadania no estàvem ni estarem preparats per decidir sobre l’aprovació dels acords. De fet, una entrada com a membre de ple dret a la Unió Europea, que no és el cas, seria un escenari més indicat per a un referèndum vinculant, donat que ens emmirallaríem amb països ja dins de la Unió. En el nostre cas, crec que és poc indicat portar a referèndum uns acords d’associació fets a mida punt per punt per al nostre país. Si accediu a la web habilitada per Govern, www.andorrraue.ad, hi trobareu els textos. Aproximadament tres-centes pàgines, més vint-i-cinc annexos (d’aquí potser ve l’expressió utilitzada pel Govern; cabal comunitari). Intento creure que algú s’ho ha llegit i ho ha entès, però cal recordar-los que la democràcia és imperfecta i manté la paritat dels vots. Una l’alternativa és utilitzar la IA per intentar resumir els textos. Podeu obtenir un resum amb els avantatges i inconvenients dels acords, i segurament arribareu a la mateixa conclusió que jo; els avantatges són nombrosos per a la ciutadania i els inconvenients són importants per a algunes empreses, que ja no es podran quedar en una zona de confort protegida, Andorra Telecom inclosa.

Si concloem que no arribarem mai a entendre els acords d’associació en general, i a sobre li sumem l’oportunisme d’alguns partits a cercar còmplices per desgastar el Govern actual, és del tot lògic pensar que no estem habilitats per decidir sobre uns acords que canviaran el rumb del nostre país. L’alternativa a un referèndum vinculant podrien ser unes eleccions generals amb uns partits clarament posicionats sobre si aprovaran o no els acords d’associació. Cert! Els polítics tampoc ni entendran ni llegiran la totalitat dels acords d’associació. A tort i a dret estem cuits, l’agafis per on l’agafis.