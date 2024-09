Creat: Actualitzat:

El salari digne és la remuneració que rep una persona treballadora una setmana laboral estàndard en un lloc determinat i que és suficient per permetre un nivell de vida digne per a ella i la seva familia. Un nivell de vida digne inclou l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, l’educació, l’atenció sanitària, el transport, la roba i altres necessitats essencials, inclosa la previsió d’imprevistos. Aquest concepte sorgeix com a resposta als salaris mínims, ja que aquests no arriben a satisfer les necessitats de les persones.

A més, l’encariment de la vida a moltes parts del món probablement empitjorarà la situació els anys vinents. Però, quant costa viure? L’enquesta de pressupostos familiars de l’INE ho calcula en 31.568 euros el 2022, amb una pujada del 7,9% respecte de l’any anterior. Per la seva banda, la despesa mitjana per persona va ser de 12.780 euros a Espanya, amb un increment del 8,5% respecte del 2021. Davant d’aquesta situació, com es calcula el salari digne? Es tracta d’una estimació del cost de vida d’una família d’una mida determinada en un lloc concret tenint en compte l’alimentació, l’habitatge, l’atenció sanitària, l’educació i altres béns i serveis essencials o imprevistos. Diverses organitzacions publiquen valors estimats utilitzant diverses estimacions. De fet, el Pacte mundial de l’ONU té una eina gratuïta i confidencial que ajuda les empreses a calcular el salari digne amb accions i oportunitats per a una vida amb dignitat. En pagar salaris dignes, la productivitat pot millorar. I, a més, obtenir avantatges com la reducció de rotació de personal i absentisme, atreure nous talents, millorar les relacions, rendiment, resiliència i transparència de la cadena de subministrament, a més de reduir les desigualtats i la pobresa i mostrar el compromís amb els drets humans i millora de la societat i la cohesió social.