Pirineu actiu

Diverses organitzacions de la Vall d’Aran, els Pallars, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i Andorra s’han posat d’acord per mobilitzar-se en contra del model actual de turisme i de l’habitatge. Fins aquí, i dono la meva humil opinió, tot perfecte. Ara bé, que el mal endèmic del món sigui el Principat, no ho comparteixo. Que el nostre país només porti problemes als veïns tampoc és cert.

El problema de l’habitatge no és un problema únicament d’Andorra. La crisi de la vivenda i la inflació del seu preu s’estén arreu del món. Si l’èxit d’Andorra ens ha fet créixer com a territori, els territoris veïns també han sucumbit al nostre èxit. Centenars de persones pugen a treballar cada dia a un país on les possibilitats professionals són més abundants. No poden, per tant, ser tan injustos i només assenyalar les conseqüències negatives que ens ha portat el turisme.

Ja fa molt de temps que tothom té clar que el model de país amb un eix d’economia basat en el turisme està desgastat i desfasat, i em consta que es treballa per diversificar la nostra economia, amb més o menys encerts, és clar. També actualment s’està treballant amb força en el problema de l’habitatge, però no és un problema que es pugui solucionar d’un dia a l’altre, ni existeix una solució miraculosa que es pugui aplicar.

Totes les iniciatives populars que aportin o proposin accions, solucions que es puguin portar a terme, han de ser sempre benvingudes. Això no obstant, que l’inici d’una plataforma sigui amb amenaces de mobilitzacions en contra dels habitants del nostre país, em causa certa repulsió, ho reconec. Que ja es comenci a parlar de sortir al carrer i tallar la frontera m’emprenya.

Sempre em manifesto a favor de la llibertat d’expressió i de manifestació, però hom ha de ser conscient que els nostres drets finalitzen quan topen amb els drets de la resta. Espero i desitjo, per tant, que aquesta gran iniciativa no derivi –com, per exemple, les protestes dels agricultors– a tallar la nostra frontera, ja que, per mi, perdria l’essència de la iniciativa.