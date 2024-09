Fumar a les terrasses

Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha demanat als estats prohibir fumar en els espais oberts com les terrasses dels bars, parcs públics o piscines, i estendre les restriccions a les cigarretes electròniques. A més, recomana que les limitacions s’apliquin als exteriors dels centres educatius i sanitaris, així com a les parades i estacions de transport públic. En definitiva, es tracta de restringir el consum de tabac en tots aquells llocs on es pugui aglomerar gent i on es pugui exposar la població al tabaquisme passiu. Tot i que és només una recomanació, alguns països ja han començat a aplicar-la, especialment en terrasses tancades. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és millorar la protecció de la població davant un fenomen que encara té molta incidència en la salut dels fumadors actius i passius.

Ben segur que els primers a oposar-se a aquesta restricció seran els fumadors, que veuen com se’ls limiten els espais per fumar, allunyant-los dels entorns on solen sociabilitzar, com una intromissió en les seves llibertats personals. Probablement, argumentaran que fumar a l’aire lliure no comporta els mateixos riscos que fer-ho en espais tancats. Tanmateix, és fàcil trobar-se en una terrassa amb un fumador al costat i respirar el fum de la seva cigarreta. D’altra banda, els restauradors tampoc es mostraran a favor de la mesura, ja que actualment mantenen els clients fumadors a les terrasses, tot i que és poc probable que perdin clientela perquè ja no s’hi pugui fumar. Els detractors de la proposta probablement preferirien mesures que permetin la convivència entre fumadors i no fumadors, però difícilment aquestes podrien garantir una protecció total de la salut pública.

Malgrat les controvèrsies, les polítiques de salut pública han de prevaldre sobre els possibles atacs a la llibertat individual del fumador. Espero que la incorporació d’aquestes mesures s’estengui arreu d’Europa i arribi també al nostre país.