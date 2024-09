Creat: Actualitzat:

La creixent popularitat dels xats basats en intel·ligència artificial (IA), com ara ChatGPT, ha obert una nova era en la manera de com interactuem amb la tecnologia. En efecte, aquests sistemes ofereixen respostes ràpides i (sovint) coherents a preguntes complexes, facilitant la resolució de problemes i la creació de contingut de forma gairebé immediata. No obstant això, cal tenir present que també plantegen riscos significatius que no es poden ignorar, com ara el fet que presenten informacions que, tot i que semblin fiables, poden contenir errors, biaixos o manipulacions. De fet, cal tenir en compte que aquestes eines, tot i estar dissenyades per aprendre a partir de grans quantitats d’informació, no tenen la capacitat d’analitzar el context de la problemàtica exposada amb la mateixa profunditat que ho faria un ésser humà. També existeix el perill de la dependència, ja que com més confiem en els xats d’IA per resoldre problemes o obtenir informació, més ens allunyem de les nostres pròpies capacitats de pensament crític i d’anàlisi. Aquesta dependència pot portar a un món on les persones deixin de qüestionar les fonts d’informació o d’investigar per si mateixes. En lloc de fomentar la creativitat i la innovació, la dependència excessiva de la IA podria provocar una pèrdua de capacitat crítica en la societat. És important, doncs, promoure per a tothom una utilització intel·ligent de l’eina, que implicaria ser conscient dels avantatges que ens proporciona, però també dels riscos que implica, ja que no podem sacrificar a la rapidesa o a la immediatesa de la resposta el nostre sentit crític o la capacitat que tenim de reflexionar per nosaltres mateixos. En conclusió, l’objectiu ideal seria utilitzar la tecnologia com una eina per millorar la nostra comprensió del món, no com un substitut de la nostra capacitat de raonar.