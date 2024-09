Modernitzar la Regla d’Or?

Creat: Actualitzat:

La Regla d’Or, aprovada el 2014, es va crear per garantir l’estabilitat pressupostària d’Andorra. Els seus objectius eren mantenir el deute públic sota control i assegurar que el dèficit anual no superés l’1% del PIB, excepte en períodes de crisi. En moments excepcionals, el govern pot gastar més del que ingressa per afavorir la recuperació econòmica i donar suport als més vulnerables, com es va veure en la crisi de la covid-19.

Recentment, s’ha obert un debat sobre la necessitat de modificar aquesta regla. El creixement econòmic i els canvis socials fan necessari replantejar la seva actualització. Tanmateix, és crucial mantenir els principis innegociables que la van inspirar: evitar que el deute públic i el dèficit es descontrolin. Andorra ha demostrat que és possible reduir el deute, passant del 40% del PIB el 2014 al 34% previst per a finals del 2024, malgrat la pandèmia.

És cert que Andorra ha evolucionat, i actualitzar alguns aspectes de la regla pot ser necessari. No obstant això, aquesta actualització no ha de suposar un augment indefinit de la càrrega fiscal sobre la ciutadania. Mantenir un percentatge raonable d’impostos directes és una prioritat per a tots els andorrans. Tot i que aquest límit pot ser flexible, no s’hauria de permetre que la fiscalitat directa acabi assumint un pes excessiu en els ingressos estatals.

El veritable repte és mantenir un creixement sostingut del PIB i, al mateix temps, reduir el deute públic. Això evitaria carregar les futures generacions amb hipoteques excessives. Seria desitjable que el Govern publiqués un rellotge del deute, informant anualment del percentatge de deute respecte al PIB, del deute per càpita i del pes dels impostos directes en la recaptació. Aquests indicadors demostrarien el compromís del govern amb la transparència i la responsabilitat fiscal, i ajudarien a mantenir la població informada de la situació econòmica real del país.