Per una Europa a la Suïssa

Mario Draghi, antic governador del Banc Central Europeu, ha presentat un informe sobre la situació de la competitivitat a Europa. Encara que fa un diagnòstic encertat, dibuixant com Europa en conjunt és cada cop menys productiva respecte als Estats Units o la Xina, a l’hora de presentar les solucions segueix els greus errors de sempre. En gros, ve a dir que si Europa va malament, necessitem més centralització política de la Unió Europea. A cada problemàtica, els tecnòcrates europeus aprofiten per intentar acumular més poder.

Si en lloc de mirar les estadístiques d’Europa en conjunt, fem una mirada regional de l’economia europea, ens adonarem que hi ha moltes àrees que estan al mateix nivell de dinamisme econòmic que els Estats Units: Dinamarca, Estònia, diverses zones transfrontereres dels Alps o la ciutat de Varsòvia són exemples d’èxit econòmic perquè s’autogestionen molt bé i tenen autonomia per fer-se les seves lleis i impostos. En canvi, una Europa centralitzadora sotmesa a institucions com el Banc Central Europeu l’únic que està fent és destruir el dinamisme econòmic empresarial de moltes regions (sobretot, les del sud d’Europa o les àrees rurals) a força de regulacions i a canvi de fer-les dependents de les ajudes públiques i, sobretot, del deute. Aquest ha estat el problema històric del Pirineu.

Necessitem més lliure comerç de béns i serveis a Europa i més llibertat política per a les regions europees. Una Europa més a la Suïssa. Així, Europa serà més competitiva. Per Andorra, seria fonamental elevar la mirada en el context europeu i començar a coordinar-se amb els veïns per establir polítiques econòmiques pròpies i institucions de coordinació política regional al Pirineu. Per ser més competitiva, Europa necessita menys ambició centralista política per deixar que les regions i els territoris es regulin millor en els àmbits fiscals, migratoris i empresarials.