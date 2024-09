Creat: Actualitzat:

L’executiu ha aprovat els decrets relatius al govern de les dades i de creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada i de l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada de l’Administració General. La governança de les dades és un dels pilars fonamentals d’allò que ha de ser l’administració digital, i en la línia de l’estratègia europea de dades i d’intel·ligència artificial per aconseguir unes entitats obertes, eficients i integradores, i prestar uns bons serveis públics. Són moltes les administracions que han iniciat aquests tipus de projectes i han començat definint els primers equips encarregats d’executar algunes funcions relacionades amb un tractament adequat de la dada al llarg del seu cicle de vida. En el cas que ens ocupa no ho he sabut veure. Abans, però, han definit uns marcs normatius, cosa que Govern encara no ha fet: no tenim una llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques; manca l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat previst en la llei que va modificar, el 2019, el Codi de l’Administració; tampoc s’han implementat els sistemes de gestió documental a les institucions públiques i no comptem amb una llei d’arxius i gestió de documents. Allò que sí que tenim: una Agència de Protecció de Dades i llei qualificada (que sembla que aquest nou projecte obviï) i una altra, la de la funció de l’estadística pública amb un departament específic que no veiem com s’integra en el govern de les dades.

Abans també cal analitzar els sistemes de producció, gestió i difusió de la informació per reestructurar-los, com també els canvis organitzatius i la capacitació dels treballadors públics per permetre un ús de les tecnologies més adequat, eficaç, eficient i obert i per millorar els serveis públics i atendre de forma apropiada les necessitats de la ciutadania, garantint la transparència i accés a la informació, respectant tot el marc legal i ètic.

És allò de començar la casa per la teulada.