Turisme i campionats

Creat: Actualitzat:

Andorra s’ha convertit en l’epicentre mundial del ciclisme de muntanya amb la celebració del Campionat del Món de BTT. L’esdeveniment, que ha portat els millors ciclistes del planeta, no tan sols ha estat una cita esportiva d’alt nivell, també un motor important per al turisme i l’economia local. Amb prop de 700 ciclistes de 40 països, la competició ha omplert d’adrenalina i passió els espectaculars circuits que s’estenen per Pal Arinsal. Aquesta edició ha destacat per la complexitat tècnica i la bellesa dels recorreguts, posant a prova les habilitats dels corredors i oferint un espectacle únic per als milers d’espectadors. Es calcula que prop de 50.000 persones han visitat Andorra aquests dies –entre els quals el president del govern espanyol, Pedro Sánchez–, fet que ha permès incrementar de forma notable les xifres de turisme, impulsar la restauració i comerç, i demostrar una vegada més que Andorra és un destí de referència per a esdeveniments esportius internacionals. Per als andorrans, veure les nostres muntanyes com a escenari d’aquests campionats és motiu d’orgull. L’impacte visual dels circuits serpentejant entre els cims del país, amb la seva impressionant combinació de natura i esport, ha captivat l’audiència global i ha reforçat la imatge d’Andorra com a paradís natural i esportiu. Aquesta atenció mediàtica, amb cobertura a més de 70 països, assegura que els beneficis d’aquest esdeveniment aniran més enllà d’aquests dies, convertint-se en una inversió de futur per al turisme. Però més enllà de les xifres, el que realment ha fet especial aquests campionats ha estat l’ambient. Famílies, aficionats al ciclisme i curiosos s’han barrejat en un entorn de celebració i germanor. Les places i carrers de la Massana, però també d’altres localitats, s’han omplert de vida, amb activitats per a tots els gustos. Aquesta fusió de turisme, esport i naturalesa és un reflex de l’Andorra que volem ser: un país que sap aprofitar els seus recursos naturals i la seva passió per l’esport per projectar-se al món. Andorra, amb les seves muntanyes, hospitalitat i la capacitat organitzativa, ha demostrat una vegada més que pot somiar en gran i, el més important, convertir aquests somnis en realitat.