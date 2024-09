Creat: Actualitzat:

L’audaç incursió d’Ucraïna a la regió russa de Kursk ha estat un triomf per la seva intel·ligència militar. Igualment important, també ha enviat un missatge polític als aliats de Zelenski –bàsicament els països democràtics– que ha canviat la narrativa predominant de la guerra segons la qual les forces ucraïneses estan condemnades a lluitar sense fi contra una potència de foc superior. Les forces ucraïneses afirmen haver ocupat gairebé tant territori a Rússia aquest mes –uns 1.500 quilòmetres quadrats segons les seves pròpies estimacions– com els russos han guanyat dins d’Ucraïna durant tot l’any. L’objectiu ucraïnès sembla ser de demostrar que la victòria russa no és inevitable i que Ucraïna pot lluitar i guanyar, de persuadir els dubtants perquè mantinguin el suport i, potser, el que és més important, relaxar encara més les restriccions sobre com i on es poden utilitzar les seves armes. Fins al maig, l’ús d’armes nord-americanes per atacar en sòl rus va ser prohibit per l’administració de Biden que tenia temor de l’escalada. Després va venir la incursió russa a la regió de Khàrkiv, ajudada per atacs de llarg abast des del territori rus. Els ucraïnesos lluitaven amb un hàndicap determinant, i la prohibició es va relaxar per permetre que armes nord-americanes s’apuntessin al territori rus. Els ucraïnesos han guanyat un argument diplomàtic important: des de l’obertura del nou front de Kursk no hi ha hagut objeccions públiques de part de les capitals occidentals. Això dit, hi ha un límit al nivell de confort d’Occident quan Ucraïna colpeja directament al territori rus. L’operació de Kursk continua sent una aposta arriscada per a Ucraïna mentre que les seves forces s’estan esgotant a la ciutat altament estratègica de Pokrovsk. Ucraïna ha demostrat que el conflicte ja no és un carrer de sentit únic, però no sabem si aquest canvi serà una anècdota o un canvi transcendental. Està clar que Ucraïna gaudeix fent més que jugar a la defensa i segurament creu millor esperar una mica abans de seure a negociar el fi de la guerra. Tanmateix el pla que està planejant presentar Zelenski a Biden al setembre serà clarament altament condicionat per les eleccions del novembre als EUA i la possible arribada al poder de l’imprevisible Donald Trump.