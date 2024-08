Diversificar l’economia

Creat: Actualitzat:

L’economia andorrana necessita evolucionar per mantenir-se competitiva en un món en constant canvi. Diversificar cap a sectors que requereixin menys recursos humans com el digital és una estratègia essencial per assegurar un futur pròsper per al nostre país. Les dades publicades mostren que les retribucions dels professionals del sector digital representen més d’un terç del total de rendes netes dels treballadors d’Andorra en l’IRPF, un senyal clar que estem en el bon camí. A diferència dels sectors tradicionals com la construcció, l’hostaleria o el comerç, el sector digital ofereix avantatges evidents: menor dependència de recursos humans, costos d’infraestructura reduïts i oportunitats de creixement gairebé il·limitades a escala global. Les xifres demostren que, fins i tot en temps de crisi com el 2020, el sector digital va mantenir una contribució significativa a l’economia andorrana, evidenciant la seva resiliència i capacitat d’adaptació. La digitalització no tan sols obre noves fronteres, sinó que també crea un entorn més atractiu per a negocis i professionals que busquen un equilibri entre costos i beneficis. Aquest enfocament reforça l’economia local, atrau talent internacional i fomenta la innovació. Tanmateix, encara queda molt camí per recórrer tant per a les empreses com per a l’administració per adaptar els serveis i digitalitzar-se tan ràpidament com es pugui. I això ens ho hem de creure més. Encara hi ha molts ciutadans i empreses reticents a adoptar eines com el certificat digital, el segell d’empresa o tenir la història clínica al telèfon. Els dubtes sobre la seguretat i la protecció de dades –sovint manifestats pels mateixos treballadors públics que desconeixen els projectes que s’estan implementant– generen desconfiança i resistència al canvi per part de les petites empreses principalment. Acostumades al paper i als Excel i ofegades pel dia a dia i la complexitat de complir amb totes les obligacions i càrregues encara estan lluny de voler dedicar temps a simplificar i funcionar d’una manera que no entenen sense veure la pèrdua de competitivitat que això implica. És l’hora de creure’ns que els nostres beneficis ja passen per aquest camí digital ens agradi o no. Només així podrem garantir la competitivitat d’Andorra en el futur.