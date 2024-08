Creat: Actualitzat:

La hipotètica vinyeta als excursionistes ha provocat diverses notícies i debats els darrers dies. No hi ha res definit, tal com demostren les declaracions contradictòries i precipitades, però el Govern valora controlar el creixement turístic amb la introducció d’aquesta mesura que cerca reduir el nombre d’excursionistes que vénen a passar el dia. Sembla, que es pensa en una estratègia similar a la que està aplicant Venècia des d’aquest any, cobrant una taxa d’entrada a aquells turistes que visiten la ciutat per un dia i sense pernoctar. En aquesta fase d’anàlisi tenim l’oportunitat de veure l’eficàcia i les dificultats amb què es troba la ciutat italiana.

A banda de les nombroses adversitats i reticències que ha tingut Venècia per introduir la taxa, aquesta no està lliure de qüestionaments. La prova pilot va començar a l’abril, després de molts anys de parlar-ne. Algunes notícies ja valoren la mesura d’ineficaç. Semblaria que la introducció de la taxa ha generat moltes confusions en els turistes i aquests han tingut dificultats per fer el pagament a través de la plataforma i descarregar-se el codi QR. A banda, el cost del sistema de reserves en línia, de les campanyes informatives i del control d’entrada no es compensa amb l’import recaptat de moment. Però el més destacable és que el nombre de visitants d’aquest estiu no ha disminuït amb la introducció de la taxa.

Caldrà més temps per treure conclusions i determinar si Venècia ha trobat realment la fórmula eficaç per combatre la massificació de turistes. Mentrestant, el nostre Govern és a temps de reflexionar si aquesta és una bona mesura per corregir els propòsits cercats, però sobretot per reflexionar si realment la introducció d’una vinyeta als excursionistes és un dels focus principal d’actuació en què s’ha de centrar per combatre un problema tan important que pateix el nostre país com és el creixement sostenible i el dret a l’habitatge.