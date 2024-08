Integritat a l’ocàs de la vida

Creat: Actualitzat:

Goethe va escriure: “Envellir és retirar-se progressivament del món de les aparences”.

A l’ocàs de la vida, quan les arrugues es converteixen en testimonis del pas dels anys i l’energia física comença a minvar, emergeix una etapa en què les superficialitats cedeixen el pas a les profunditats de l’ésser. Aquest procés d’envelliment, sovint vist amb por en una societat que s’aferra tan desesperadament a la joventut, ofereix, però, l’oportunitat invaluable de redescobrir la integritat personal.

A mesura que abandonem el tràfec del món extern, ens enfrontem a la tasca de redefinir qui som veritablement, desprenent-nos de la necessitat d’impressionar i conquerir. En aquesta etapa, l’autenticitat s’enlaira com un far, guiant les persones cap a l’essència mateixa de la seva identitat.

La integritat personal esdevé, doncs, el pilar fonamental d’una vida plena i significativa. Es tracta d’un compromís amb els nostres principis, de ser coherents amb els nostres valors més profunds, fins i tot quan el món extern s’esvaeix. Els anys de maduresa conviden a una introspecció genuïna, a una autoanàlisi que, lluny de ser egoista, ens allibera de les cadenes de l’aprovació social i ens apropa a la pau interior.

Així, l’envelliment ens ensenya a valorar allò autèntic sobre allò superficial. L’experiència viscuda esdevé més valuosa que qualsevol esplendor fugaç de la joventut. Aquest despreniment de les aparences no és una pèrdua sinó un guany d’una visió més clara i honesta d’un mateix. Aquells que abracen aquesta etapa amb acceptació descobreixen que la veritable bellesa rau en la sinceritat del seu esperit.

La societat actual, amb la seva obsessió per la joventut eterna, podria aprendre del procés natural d’envellir. Ens cal comprendre que els anys avançats de la vida no són una càrrega, sinó un capítol enriquidor on la integritat personal es consolida. És un temps per transmetre saviesa, per cultivar relacions veritables i per ser simplement els qui som, sense la pressió d’altres èpoques.