Andorra: de paradís a UE

El degà del Col·legi d’Economistes, Antoni Bisbal, ha participat en 56a Universitat d’estiu Catalana d’Estiu, en la qual ha reflexionat sobre els efectes econòmics de la globalització per a Andorra, i com el nostre país ha evolucionat de paradís fiscal fins a possible estat associat de la UE. Adjunto un resum:

Andorra ha viscut una transformació profunda, passant de ser un paradís fiscal a considerar ser membre de la Unió Europea. Durant dècades, la baixa fiscalitat i el secret bancari van atraure capitals estrangers, convertint el sector financer en el pilar de la seva economia. Aquest model va permetre un creixement constant i la modernització del país, posicionant Andorra com un referent de prosperitat.

Tanmateix, la globalització va canviar les regles del joc. La pressió internacional per la transparència financera i les demandes de la societat civil van impulsar reformes importants. El país va signar acords d’intercanvi d’informació fiscal i va homologar el seu sistema tributari als estàndards internacionals, permetent sortir de la llista de paradisos fiscals.

Avui, Andorra es troba en plena transició. La modernització tecnològica i un turisme diversificat continuen sent fonamentals, però la manca de diversificació econòmica persisteix com un repte. El sector financer s’ha globalitzat, buscant el reconeixement internacional.

De cara al futur, Andorra explora la integració amb la UE, la qual cosa li podria permetre accedir al mercat europeu i atraure inversions. No obstant això, aquest pas implicaria adaptar-se a estrictes regulacions europees, un desafiament que genera preocupació.

La globalització ha redefinit Andorra, forçant-la a equilibrar els beneficis de la integració internacional amb la preservació de la seva identitat. El futur del país dependrà de la seva capacitat per gestionar aquests canvis amb intel·ligència, assegurant un desenvolupament sostenible per a les generacions futures.