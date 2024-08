Creat: Actualitzat:

Als mitjans de comunicació internacionals es parla despectivament dels països competitius amb baixa tributació. S’entén que són espais per al crim i la corrupció. Estats que tenen inferns fiscals, burocràcies ingents i que viuen de deute i destrossen la productivitat, la riquesa i l’activitat econòmica dels empresaris i professionals ens critiquen. Així s’ha creat una imatge distorsionada dels petits estats amb millor disseny d’impostos, menys intervenció pública i menys burocràcia. Cal no confondre regulacions racionals amb el secretisme que impulsa el blanqueig i el crim. Es pot ser transparent i moderat fiscalment.

Tanmateix, quan s’ha fet recerca seriosa sobre els països amb baixa fiscalitat, s’ha descobert que en lloc de minar l’economia dels estats com un joc a suma zero, territoris amb tributacions racionals servien per impulsar l’economia dels països d’origen, ja que permetia a les empreses disposar de més recursos per invertir i innovar més. A més, les grans evasions fiscals es duen a terme al cor dels mateixos estats de gran dimensió. L’homogeneïtzació fiscal i reguladora el que fa als territoris més petits i perifèrics és empobrir-los. En canvi, és important que Andorra comuniqui que la competitivitat fiscal serveix per esdevenir un motor econòmic regional. Andorra hauria de tornar a calcular la seva balança de fets i pagaments amb l’exterior i amb el Pirineu. És una informació fonamental per negociar amb Europa i per reivindicar el seu lloc al món. L’any 2005 es va publicar per primera vegada La balança de fets i pagaments del Principat d’Andorra, encarregat pel Govern d’Andorra a Víctor Pou i Serradell i que fou realitzat per Antoni Calvó i Armengol i Marta Pallarès i Blanch.

El fet d’esdevenir un espai de llibertat econòmica impulsa l’economia d’Andorra i dels voltants. Parlant a nivell internacional, hem de comunicar que el fet que els diversos territoris competeixin entre ells amb sistemes fiscals moderats o inexistents per atreure talent, permet que els agents econòmics puguin decidir millor on residir i tributar millorant la competitivitat i l’economia en general.