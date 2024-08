Contra la violència sexual

Creat: Actualitzat:

La prevenció i la lluita contra la violència masclista i sexual en el món laboral són prioritats essencials de la CES. La directiva recentment aprovada per combatre la violència contra les dones i la violència domèstica no inclou disposicions significatives per fer el món laboral més segur per a les treballadores. Tampoc reconeix el nostre paper com a sindicats per acabar amb la violència de gènere i sexual. D’acord amb el Programa d’Acció de la CES, el Comitè de Dones de la CES proposa una sèrie d’accions dirigides pels sindicats per cobrir els buits deixats per la directiva recentment aprovada. L’objectiu és fer front a la violència masclista i sexual en el món laboral, inclosa la violència econòmica. La CES va argumentar que el món laboral està vinculat a totes les formes de violència de gènere i de violència sexual, inclòs l’assetjament sexual, la violència domèstica, la violència de tercers i la ciberviolència.

La violència sexual i de gènere, inclosa la violència econòmica, té les seves arrels en els desequilibris de poder entre homes i dones, que sovint es tradueixen en danys econòmics, un denominador comú de totes les formes de violència sexual i de gènere. Les víctimes i supervivents s’enfronten a una pèrdua d’estabilitat econòmica i d’independència. La violència econòmica és en si mateixa una forma de violència masclista, que s’afegeix a la infravaloració del treball desenvolupat principalment per dones. La dimensió de la violència econòmica s’ha d’explorar i integrar més en la legislació, així com en les estratègies de negociació col·lectiva i les iniciatives de diàleg social. El reconeixement de l’austeritat com a forma de violència econòmica contra les dones també ha de guanyar terreny, fins i tot en el context del Semestre Europeu. Una estratègia polifacètica que inclogui mesures legislatives, diàleg social i negociació col·lectiva contribueix a assolir l’objectiu d’un món laboral lliure de violència de gènere i de violència sexual.