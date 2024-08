Portal jurídic gratuït

Creat: Actualitzat:

El simple transcurs del temps té una influència indiscutible en el dret. Les normes neixen amb una vocació de permanència transitòria, ja que l’ordenament jurídic ha d’evolucionar per tal d’adaptar-se i donar resposta a les noves situacions jurídiques.

L’establiment de normes amb una vocació de permanència o vigència és contrari per tant a l’essència del dret, que ha de donar resposta a tots aquells conflictes intersubjectius que puguin sorgir en la pràctica.

Tot i que és indiscutible aquest principi, a la pràctica ens ocasiona molta inseguretat, quan no som capaços de trobar les diferents modificacions d’una norma o si aquesta ha estat derogada per una de posterior.

Per tal de donar solució a aquesta problemàtica, diferents empreses privades de portals jurídics van realitzar la feina de consolidar els textos vigents del Principat, però, lògicament, havies de pagar una subscripció per tenir-hi accés. Si es tracta d’un despatx d’advocats que necessita la consulta diària dels textos vigents, encara pot sortir a compte, però si es tracta d’un ciutadà que necessita una norma en un moment puntual, lògicament no contractarà aquests serveis.

No obstant, des del mes de gener d’enguany, es pot consultar de forma gratuïta la legislació actualitzada i consolidada del Principat al web portaljuridicandorra.ad. A més, cada document inclou un botó de situació per conèixer-ne la vigència, i una fitxa de situació amb els detalls de la seva aprovació.

Aquest nou servei gratuït és possible gràcies al conveni signat pel Consell General i el Govern d’Andorra l’octubre del 2023, que sufraguen a parts iguals les despeses del prestador de serveis que realitza els treballs.

D’aquesta manera, aquesta gran iniciativa garanteix a tots els ciutadans, l’accés fàcil i gratuït a les normes vigents com un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democràtica.