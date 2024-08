Creat: Actualitzat:

Els Jocs Olímpics són una oportunitat per observar una gran varietat d’esports, que molt sovint només veiem en aquestes cites quadriennals. Es tracta d’un aparador de la dificultat i de l’espectacularitat de moltes disciplines esportives. Tots, poc o molt, ens alegrem de tenir representació del nostre país, ens sentim orgullosos i ens il·lusionem en veure els esportistes de casa nostra competint entre els millors del món. Enguany, a més a més, hem tingut l’ocasió de poder somiar en alguna medalla, recordant-nos que tot i ser un país petit, també tenim esportistes amb talent.

Durant aquests dies hem pogut apreciar els valors de l’olimpisme i dels esports en general. Hem pogut percebre l’esforç i el sacrifici dels atletes que han mostrat la seva alegria o decepció a l’hora de guanyar o perdre alguna posició. Hem pogut copsar l’esperit de superació, la disciplina, la perseverança, la competència amistosa, el treball en equip, la tolerància o el respecte. A nivell més polític, i en un món força polaritzat, els jocs són una ocasió per unir i promoure la pau, i hem pogut veure imatges emotives com el “selfie” en el podi del tenis taula entre els atletes de Corea del Sud i del Nord com a mostra d’amistat.

Per altra banda, m’atreveixo a dir que l’exposició mediàtica dels jocs pot ser un catalitzador per fomentar l’esport, servint de model o d’inspiració per a molts joves per decidir-se a practicar algun esport i combatre el sedentarisme.

Els jocs no estan mai nets de polèmiques. A París algunes de les controvèrsies han estat els costos, les dificultats de mobilitat de la ciutat, les repercussions negatives en el turisme, la qualitat de l’aigua del Sena, o la qüestionada feminitat de la boxejadora algeriana. Tot i això, la cita és una oportunitat per recordar els grans valors que hi ha en les competicions esportives o simplement en la pràctica de l’esport, i les contribucions positives en les societats.