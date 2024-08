Paralímpics (I)

Creat: Actualitzat:

A les portes dels Jocs Paralímpics de París 2024 del 28 d’agost voldria parlar-vos d’un llibre molt interessant, Corazón de campeón, escrit per Roberto Riccardi, que narra l’extraordinària vida del doctor Ludwig Guttmann, un neuròleg jueu que va transformar el tractament de la paraplegia a través de l’esport. Guttmann, que va fugir de l’Alemanya nazi el 1936, va fundar un hospital a Stoke Mandeville, a Anglaterra, on va establir la pràctica de l’esport com a part de la rehabilitació dels llavors anomenats invàlids de guerra. Aquest innovador enfocament va donar origen a les competicions paralímpiques, canviant per sempre més la vida de moltes persones amb discapacitat i on també podrem trobar un apartat dedicat a la història del moviment paralímpic espanyol.

A més del relat de Guttmann, el llibre inclou un apartat especial escrit per Julio Martín Alarcón, escriptor expert en investigació històrica, que parla del moviment paralímpic espanyol narrat a través de les experiències de set esportistes que van transformar les seves vides gràcies a l’esport assolint l’elit. També podem llegir articles escrits pel doctor Tomás Fernández Jaén, el cap mèdic de la delegació espanyola per als Jocs Paralímpics de París 2024, que revela detalls inspiradors de Guttmann, l’impacte de l’esport en la rehabilitació i el llegat perdurable dels atletes paralímpics espanyols. El pròleg del llibre és a càrrec del periodista i antic esportista i medallista paralímpic Luis Leardy Antolín, que va competir en natació adaptada als Jocs Paralímpics de Seül 1988 guanyant tres medalles, dues d’or i una de bronze.

Segons el doctor Tomás Fernández Jaén, la idea de donar forma a aquest llibre va germinar als Jocs Paralímpics de Londres 2012 tot visitant la vila paralímpica amb uns amics seus editors, als quals els va sorprendre molt gratament constatar la positivitat, l’alegria i la vida que hi havia a la vila.