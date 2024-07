Paraules que creen felicitat

Creat: Actualitzat:

Sabíeu que les paraules poden escoltar, sentir i fer que somiem? Encara que sembli sorprenent, és la realitat en què ens convida a submergir-nos el filòsof Luis Castellanos.

Castellanos alberga la creença profunda que podem cultivar el nostre propi llenguatge de la felicitat, un idioma personalitzat per a l’alegria i el content que resideix a cadascun de nosaltres. Les paraules es tornen més que mers sons o caràcters; es converteixen en entitats vives que guarden records, sedueixen la nostra mirada i memòria, i ens omplen de vigor i vitalitat quan les pronunciem o les plasmem per escrit.

Imagineu-vos, per un moment, pronunciar en veu alta, amb sincera convicció i des del més profund del seu ésser, paraules com “felicitat, amor, amistat...”. Immediatament, és probable que ens sentim embolicats per un mantell de benestar i salut, un afecte més gran cap a un mateix i cap al món en general. Així, amb aquestes i altres paraules positives i poderoses –que Castellanos anomena “paraules líders”– podem edificar el nostre propi “llenguatge per a la felicitat”.

Aquest llenguatge es fonamenta en un canvi del nostre enfocament, en la reconstrucció del nostre diàleg intern, i busca crear un relat de la nostra vida que ens aporti més felicitat. Castellanos insisteix que hem de començar a reflexionar com ens connectem amb les nostres paraules.

“Harmonia, sorpresa, saviesa, amor, compassió, amabilitat, agraïment, creativitat, amistat, decidir, donar i rebre, són algunes d’aquestes paraules-líders, vives i poderoses que porten l’essència original de la humanitat i augmenten el nostre benestar donant sentit a la nostra existència”, subratlla el filòsof.

No oblidem que, en última instància, cada paraula que triem, cada pensament que creem i cada acció que realitzem té el potencial de modelar la nostra realitat i la seva percepció.

A través de l’adopció d’un llenguatge per a la felicitat, podem començar a edificar una vida més plena, amb sentit i felicitat.