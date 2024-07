Creat: Actualitzat:

Els serveis globals informàtics han tornat a la normalitat després del caos generat per l’apagada informàtica més gran de la història i que es va produir el passat divendres 19 de juliol. L’origen, segons els experts, va ser un error en l’actualització de l’antivirus de Windows, el sistema operatiu més utilitzat arreu del món, i es van veure afectats els serveis de diferents indústries essencials de tot arreu, incloent-hi la bancària, l’aeronàutica, mitjans de comunicació i el sector salut entre altres. Concretament i sempre segons els experts, l’apagada va ser causada per un error en una actualització de l’antivirus de CrowdStrike per a Windows 10, una companyia de ciberseguretat amb seu a Texas i que va portar els equips a quedar encallats en l’anomenada “pantalla blava de la mort” i a la inutilització del seu funcionament.

Les autoritats dels països afectats van transmetre missatges de tranquil·litat a empreses i ciutadans, i fins i tot van explicar com resoldre el problema mitjançant un procediment relativament senzill amb el qual els afectats només havien d’esborrar el fitxer que contenia l’actualització de CrowdStrike. Però aquesta acció va resultar confusa per als usuaris que no tenien nocions bàsiques de programació informàtica.

El director de la càtedra de Ciberseguretat de la Universitat Politècnica de València, Santiago Escobar, va explicar que Crowdstrike és un antivirus que no està pensat ni ideat per al públic en general i que per això no va afectar els usuaris a nivell individual. A més, creu que segurament ha pogut ser un error humà i que algú no ha fet les comprovacions necessàries abans de procedir a l’actualització de l’antivirus.

Encara és aviat per valorar l’abast total de l’apagada informàtica, ja que es tracta de milions d’equips informàtics els que s’han vist perjudicats i encara podrien passar dies i fins i tot setmanes per arribar a la restauració completa.