Turisme, què succeeix?

Si mirem les dades del producte interior brut per sectors en termes reals, el valor afegit brut del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions va passar de 656 milions l’any 2014 a 747 milions el 2023, un 13,9% d’augment. En canvi, el nombre de turistes va passar de 2,4 milions el 2014 a 4 milions el 2023, un 66,% d’augment. Encara que cada cop ve més gent a Andorra, equivalentment la riquesa nacional creix molt poc. Caldria que analitzéssim què està passant.

Podríem trobar tres hipòtesis. Primer, és un problema comptable sobre com comptabilitzem el PIB o els turistes? Potser simplement comptem malament alguna estadística o les estadístiques no mostren bé la realitat. Segon, és un problema del fet que els turistes cada cop fan menys despesa? Això voldria dir que encara que ve molta més gent, aquests gasten menys al territori. Tercer, és un problema del nou model econòmic resultat de la inversió estrangera? Fa uns anys la major part de la cadena de valor turística i comercial estava en mans de residents a Andorra. Ara cada cop tenim més franquícies, grans empreses i fons d’inversió de fora que han comprat botigues, hotels i altres negocis. Aquests contracten les seves pròpies empreses d’arquitectura, decoració, serveis o comunicació fora d’Andorra i s’emporten els beneficis de l’activitat als seus territoris (fins i tot el sector públic promou aquest model via Circ del sol, Disney o altres). El sector turístic cada cop depèn més de directius i empreses foranes que creen una xarxa que s’emporta la riquesa del país. A causa d’aquest model, el turisme ja no impacta al territori com abans.

Encara que no puc afirmar amb rotunditat que està passant, sí que puc afirmar que el model d’empresaris residents a Andorra (siguin andorrans de nacionalitat o no) que creen riquesa al territori gràcies a una hostaleria, comerç i empresa de valor afegit és el que dona més riquesa al territori i el que hauríem de potenciar i ajudar.