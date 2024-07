Treball europeu

Creat: Actualitzat:

És una bona notícia que s’hagi exclòs l’extrema dreta de la decisió sobre els càrrecs més importants de la UE. La cooperació amb les forces d’extrema dreta en el Parlament Europeu també ha de ser rebutjada. Totes les forces progressistes són la millor defensa contra l’extrema dreta i és assegurar que cada ocupació a Europa sigui un treball de primera classe. Ocupacions de qualitat amb salaris i condicions justes, i negociacions col·lectives en tots els sectors i regions.

Els fets demostren que les persones que no estan satisfetes amb el seu salari i les seves condicions de treball, i que no tenen res a dir sobre el seu treball, són més susceptibles de ser sensibles als missatges de l’extrema dreta. Els nous líders de la Unió Europea han de tenir com a prioritat protegir i crear llocs de treball de qualitat, millorar les condicions de treball i permetre que els treballadors tinguin veu i vot sobre el seu futur. És essencial promoure la negociació col·lectiva, que és la millor manera d’aconseguir salaris i condicions de treball justes, i reforçar la democràcia en el lloc de treball.

Es requereix així mateix garantir un instrument d’inversió permanent a escala de la UE per donar suport a la política industrial i una transició justa a una economia ecològica i digital per a tots els sectors i regions, que ofereixi llocs de treball de qualitat i progrés social, en lloc de tornar a l’austeritat. Els drets dels treballadors i les normes socials han de protegir-se i reforçar-se, i no sotmetre’s a atacs de desregulació.

Apel·lem la Presidència de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, perquè inclogui les prioritats establertes en el Manifest de la CES per a un acord just per als treballadors entre les prioritats del programa de treball de la Comissió per als pròxims cinc anys. Al cap i a la fi, són els polítics i no les personalitats els que decidiran si Europa continua gaudint del suport dels treballadors.