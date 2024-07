Creat: Actualitzat:

El que semblaria una frase innocent, “ho vull i ho tinc”, amaga un dels grans problemes d’aquest segle, la necessititis, terme adoptat pel psicòleg Rafael Santandreu. Aquesta paraula la fa servir per referir-se a la creença que necessitem moltes coses per estar bé i s’ha convertit en allò que ell descriu com “la malaltia del segle XXI”. La necessitat és considerada per Santandreu com la mare de la depressió i l’ansietat. Un exemple pot ser la creença en la necessitat de tenir parella per aconseguir la felicitat i el fet de no aconseguir-la fa pensar que no tenim aquesta font de felicitat i això pot desembocar en una gran frustració.

Per combatre aquesta tendència Santandreu ens proposa reduir les nostres necessitats i centrar-nos en el que realment és essencial en el nostre dia a dia, com ara l’aigua i el menjar. L’autor de Res és tan terrible ens convida a reflexionar amb l’exemple dels nostres avis i comparar el que ells necessitaven i el que nosaltres creiem necessitar ara. En aquesta observació podem trobar moltes respostes i a continuació ens aclareix que també es pot ser feliç amb moltes coses, però sempre tenint en compte les necessitats reals.

Una altra tècnica que ens pot ajudar molt de la qual parla al seu llibre és la de millorar el nostre diàleg intern, quan alguna cosa desagradable ens afecta és molt important intentar canviar la manera de parlar-nos a nosaltres mateixos. Per exemple, si esteu en un embús en lloc de lamentar-vos pel fet de perdre el temps reflexioneu sobre l’oportunitat que teniu de poder gaudir d’una estona de xerrada familiar o la de poder gaudir de la vostra música preferida. La felicitat no es mesura en funció del que posseïm o no, sinó com percebem i valorem la nostra pròpia vida adoptant una mentalitat que prioritzi l’essència sobre l’extravagància per alliberar-nos de les cadenes de la necessitat i construir una vida més plena i satisfactòria.