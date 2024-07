Govern - ciutadania

Creat: Actualitzat:

El bus nocturn circularà més dies. Si fins ara oferia servei els divendres, dissabtes i festius, a partir del setembre ho farà també de dilluns a dijous i els diumenges. D’aquesta manera, la ciutadania podrà fer ús tota la setmana del transport públic més enllà de les 21-30 o les 22 hores, que són els darrers serveis que circulen en l’actualitat. A què es deu la millora? Tan senzill com donar resposta a una demanda de la ciutadania i de diversos sectors socioeconòmics del país. Per afavorir la seva mobilitat -i de retruc reduir l’ús del cotxe-, en horari nocturn, molt especialment pensant en aquells treballadors del sector de l’hostaleria que pleguen tard. O els joves que no tenen vehicle propi. I d’on sorgeix la demanda? Evidentment, era un neguit estès, però ha quedat constatat en el procés participatiu impulsat pel Govern, per conèixer les propostes de millora i l’opinió de la ciutadania sobre el transport públic i la mobilitat sostenible del país. La del bus nocturn va ser una de les principals demandes i, dit i fet: a partir del setembre, circularà cada dia de la setmana. Iniciar un procés participatiu i tirar endavant mesures fruit de les seves conclusions es pot veure des de dos vessants positius. Per una banda, dona resposta a les peticions ciutadanes, millorant la seva qualitat de vida i el seu dia a dia. Per altra, implica la ciutadania en les decisions de l’Executiu, cosa que li permet sentir-se més partícip i vinculada amb les administracions que vetllen per ella. No ha estat aquest el primer procés participatiu que té lloc a Andorra, i segur que tampoc serà el darrer. Tampoc és l’únic canal bidireccional obert en l’actualitat: tenim tmbé la Visura Ciutadana, per millorar la comunicació entre Administració i població i promoure espais de col·laboració. Perquè, i més en l’actualitat amb totes les possibilitats que ofereix la digitalització i l’ampliació dels canals de comunicació, la participació ciutadana ja no es pot limitar a posar un sobre en una urna cada quatre anys. Ha d’anar més enllà, en benefici de cadascú, però també pensant en la cohesió social i la salut democràtica del país.