Europa: un mercat de 450 milions?

Creat: Actualitzat:

Si soc una empresa o un professional i vull exportar a Alemanya des d’Andorra, em trobaré amb traves. Si és un servei facturaré amb la penalització de la doble imposició a causa de la manca de conveni bilateral amb Alemanya. Si vull exercir una activitat titulada, hauré d’acreditar l’alemany, hauré de convalidar el meu títol universitari i depèn de la professió hauré de cursar un màster. Si vull exportar un producte que fabrico, hauré de cercar quines certificacions necessita. Aquestes certificacions les obtindré pagant assajos a un laboratori acreditat pel Govern alemany i segons la seva normativa. Depèn de l’ús del meu producte només em serviran per a Alemanya. A més, hauré d’etiquetar el producte com dicta la normativa alemanya i cercar un subsidiari per a l’IVA. Hauré de fer els tràmits de duana a través d’un agent acreditat. Hauré de registrar la marca o la patent a l’oficina alemanya i en teoria la protecció és europea però no per a tots els països de la UE. Si vull anar a un concurs públic hauré de presentar l’oferta en alemany, contractar una assegurança, obrir-me un compte online amb l’administració i demanar un número d’identitat de no resident. Si soc una constructora m’hauré de mirar tota la normativa i trobar un concurs públic imparcial realment. Si soc un distribuïdor d’alimentació i begudes, fes una demanda a la Coca-Cola per atorgar-te el dret de distribuir a Alemanya. Si faig venda online a Alemanya, hauré de respectar la normativa de protecció dels consumidors alemanya.

Tot això ho mantindrem amb l’acord d’associació. Encara que al paper tindrem accés al mercat de 450 milions de consumidors, poca cosa canviarà a la pràctica. El que canviarà és que perdrem la llibertat per emprendre i treballar a Andorra per què haurem d’implementar al país normes pensades per a Volkswagen, Bosch o Bayern.

Com més gran, homogènia i centralitzada és una entitat política, més fàcil per a les grans empreses d’influir interessadament. Hem de votar massivament no a l’acord d’associació per defensar la nostra sobirania, llibertat i democràcia.