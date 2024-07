Ni gota ni Guetta

Creat: Actualitzat:

Els que pacientment havíem estat fent hores de cua, vam sentir vergonya aliena de l’home que escridassava els custodis. La megafonia havia anunciat que l’anul·lació era per possibilitat de tempesta elèctrica i risc per als assistents. Algú podia posar en dubte un informe de Protecció Civil tot i haver fet ús de la crema solar durant l’espera? Evidentment, no, tret que s’anessin creant alguns dubtes:

1. L’alerta meteorològica per risc era groga, per sota de la taronja i vermella. Dissabte va ser un dia de tempestes i llamps en general a Europa, i sí, es van celebrar grans concerts amb pluja intensa i llamps de fons.

2. On era el Sr. Guetta? La veritat és tossuda i al final s’ha confirmat que no va arribar a volar vers Andorra. Els organitzadors el van avisar de l’anul·lació hores abans, evitant la molèstia del viatge en avió privat, helicòpter i pernoctar al millor hotel d’Andorra. I avisar als deu mil assistents passades les 17 hores? Doncs van esperar fins a l’últim moment pel nostre bé!

3. Pot haver-hi una conspiració-encobridora? Surten teories de molts tipus, bah! Ja sabeu com és el populatxo! Que si no estava en condicions de vindre després d’una nit confusa, que les entrades venudes eren del tot insuficients, que si anul·les a mig espectacle ja no pots cobrar l’assegurança. Ximpleries conspiranoiques de la plebe!

El Sr. Guetta ha elegit no sortir a fer cap declaració, ni tan sols a les xarxes socials marcant-se un emèrit de: ho sento molt! És una elecció per a mi encertada. Com més declaracions fas, més possibilitats tens d’acabar sent un altre cas Lewinsky. En una posició més incòmoda es troben els organitzadors i autoritats competents, que sí que estan obligats a fer declaracions, i, és clar, sempre pot sortir un vestit blau tacat.

Albert Einstein dubtava si l’univers era infinit, però estava segur que altres coses eren infinites, i no era la paciència.