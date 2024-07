Creat: Actualitzat:

Necessària per al país? Sens dubte... Però amb el control que toca, és clar. Un control que es fa des del corresponent departament de Govern, que ha vist multiplicar exponencialment les demandes i les consultes, i que fa molts mesos no disposa de personal suficient.

Com és possible que un tràmit d’inversió estrangera, constitució de societat i obertura de comerç trigui prop de sis mesos? No podem tenir tràmits aturats pendents de revisió durant mesos. Cal dotar els departaments dels mitjans necessaris per portar a terme totes les polítiques i objectius que es pretenen implantar. En aquest cas i sens dubte calen urgentment mitjans humans que facin possible tot allò que es predica amb orgull.

El control dels terminis administratius i burocràtic és del tot bàsic per tal de garantir la seguretat dels inversors que pretenen venir al nostre país.

Per la meva feina puc afirmar que tinc molts tràmits aturats pendents de resolució i que és matèria impossible trucar al departament, ja que només hi ha un telèfon i una persona que l’ha d’atendre i gestionar totes les consultes i dubtes.

La gent vol venir a viure aquí, li encanta Andorra, es troba còmoda amb la fiscalitat, però es desespera en l’intent. Ha d’estar en una situació d’incertesa i inseguretat fiscal i personal durant més de sis mesos, fet que dificulta el trasllat de la família i els negocis... En definitiva, el fet de fer un canvi de país.

Des d’aquí, per tant, una crida perquè es posin les eines o suports necessaris als departaments implicats perquè realment ja fa molts dies que van arribar al seu límit. Estic d’acord que hem de tenir una visió de futur amb l’acord d’associació, però, si us plau, no deixem de costat tot el que havíem aconseguit. Respectar els lapses de temps de creació de societats és del tot bàsic per al correcte desenvolupament de la nostra economia.