Aquests darrers dies la premsa s’ha fet ressò de diferents accidents que han tingut lloc a les nostres muntanyes i que implicaven excursionistes, alguns d’ells amb un desenllaç malauradament tràgic.

En efecte, només el passat cap de setmana els bombers van haver de fer diverses sortides per persones que s’havien perdut, lesionat o havien tingut un sinistre amb un giny motoritzat. I dilluns, per desgràcia, la intervenció va ser més dramàtica, ja que l’excursionista va perdre la vida en una caiguda que li va resultar fatal.

Aquests accidents, sovint, tenen com a causa una manca de preparació o de coneixement dels perills que impliquen les sortides a la muntanya, però no és sempre el cas, ja que també poden donar-se amb persones molt experimentades. I és veritat que qualsevol excursió que un es pugui plantejar requereix una preparació prèvia i meticulosa: informar-se sobre el recorregut, consultar les condicions meteorològiques i el butlletí d’allaus (si sortim a l’hivern), avisar algun amic o familiar de l’activitat prevista, portar l’equipació i el material adequat, agafar provisions suficients, no separar-se del grup en cas que hi hagi més persones que ens acompanyen, tenir el contacte dels serveis de rescats de muntanya així com dur un dispositiu GPS que permeti als altres localitzar-nos en cas de problema.

També cal tenir clar en tot moment que renunciar a l’activitat planificada perquè les condicions no són les òptimes, sigui abans de dur-la a terme o una vegada iniciada, no ha de ser viscut com un fracàs sinó que com una mostra de saviesa, i que a la muntanya sempre hi podrem tornar un altre dia, ja que no desapareixerà.

Respectar totes aquestes condicions no implicarà que no pugui passar res, ja que un accident pot donar-se malgrat haver extremat totes les precaucions, però sí que limitarà substancialment el perill i possibles ensurts.