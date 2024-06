Creat: Actualitzat:

En un món on la política es viu i es respira a través dels mitjans de comunicació i, cada vegada més, també a través de les xarxes socials, la figura del comunicador polític juga un paper molt important. Permet reforçar les tècniques comunicatives dels polítics per guanyar suport, gestionar crisis i establir una connexió emocional amb l’electorat.

Però el comunicador polític no s’ha d’entendre només com aquella persona que contribueix a transmetre els missatges, sinó també com un estrateg fonamental per construir narratives i influir en l’opinió pública. Aquesta construcció del relat ha de partir d’una estratègia continuada, perquè l’impacte de la comunicació política ja no es pot concretar únicament en el context d’unes eleccions. En una societat globalitzada, on la informació circula a una velocitat vertiginosa, saber llegir entre línies i entendre les dinàmiques comunicatives és essencial.

Un dels professionals d’aquest sector més influents és Toni Aira, que s’ha convertit en una veu autoritzada i una font de coneixement per a aquells que volen entendre millor la complexitat del món polític. Aira és conegut per la seva habilitat per analitzar i desxifrar les estratègies de comunicació dels polítics, però el que potser destacaria més d’ell és el fet que no tan sols proporciona una visió experta als professionals, sinó que també educa el públic general. A través de les seves intervencions en mitjans de comunicació i les seves publicacions, contribueix a construir una societat més informada i crítica.

Doctor en comunicació i professor de comunicació política, Aira ha desenvolupat una carrera que combina l’acadèmia, la divulgació i la pràctica professional. També ha publicat diversos llibres.

En resum, conèixer el treball de Toni Aira és una porta d’entrada per comprendre millor el món de la comunicació política. Per aquest motiu, el pròxim 27 de juny, des de la secció jove de Demòcrates, hem organitzat una xerrada-col·loqui on explicarà la seva experiència, transmetrà coneixements i podrem conversar amb ell. Està oberta a tothom, hi esteu convidats!