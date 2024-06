Reduir la inflació i competir

Creat: Actualitzat:

La inflació a Andorra és preocupant, especialment comparada amb Espanya i França. El maig del 2024, la inflació a Andorra va ser del 3,8%, mentre que a Espanya va ser del 3,6% i a França del 2,3%. Aquesta inflació alta afecta el poder adquisitiu i la competitivitat del país.

Una causa principal és la dependència de les importacions. La manca de producció interna obliga a importar-ho gairebé tot, augmentant els costos de transport i altres despeses. Això crea una vulnerabilitat davant les fluctuacions dels preus internacionals.

Els grups importadors d’Andorra són més petits que els d’Espanya i França, fet que redueix la seva capacitat de negociació i fa que els preus siguin més elevats. Aquesta situació provoca que els importadors hagin de pagar més pels mateixos productes, incrementant la inflació.

La inflació dels carburants i del transport també contribueix significativament a la situació. Aquests costos addicionals es traslladen als preus finals augmentant la inflació general.

Una possible solució seria fomentar la col·laboració entre els importadors, creant associacions o centrals de compres d’importació, en què diverses empreses puguin unir forces per negociar preus més baixos i reduir els costos logístics. Això permetria obtenir descomptes per volum i optimitzar les rutes de transport, beneficiant empreses i consumidors.

En un context en el qual la ciutadania analitza l’acord d’associació amb la UE, ser més competitius no tan sols és important per reduir la inflació, sinó per preparar-se per competir amb les empreses europees, algunes de les quals ja s’instal·len a la Seu d’Urgell.

En conclusió, una gestió estratègica de la inflació a Andorra passa per mesures com la col·laboració entre els importadors, la qual permetria reduir costos i moderar la inflació, contribuint a mantenir la competitivitat econòmica. En el context de l’acord d’associació amb la UE, aquesta idea adquireix encara més importància.