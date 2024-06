Creat: Actualitzat:

Cal continuar avançant en la recuperació de drets socials i laborals com, per exemple, la fi de l’acomiadament lliure. Cal que les causes d’acomiadament estiguin més acotades, siguin més clares i les empreses les hagin de justificar degudament. L’erradicació de la feminització de la pobresa, la bretxa salarial per gènere i que la conciliació sense criatures també estigui assegurada. Que l’àmbit laboral sigui un espai lliure de violències. Una societat lliure de discriminacions racistes, masclistes, LGTBIAQ+, capacitistes, de pressió estètica i normativa, etc. La defensa del català i del model d’immersió lingüística com a eina de cohesió social. Augmentar l’SMI a 1.500 euros per tal de millorar l’ocupació, ja que és un element que té un efecte de redistribució de la riquesa vist l’alt grau d’especulació immobiliària i de la cistella de la compra. L’increment de l’SMI haurà de ser proporcional i superior a la inflació de preus i del cost de la vida. Augmentar els recursos públics per a la sanitat i en especial de la salut mental. Així com la incorporació dels riscos laborals i prevenció dels riscos laborals en totes les empreses i organitzacions. La protecció del dret a l’habitatge i la regulació del preu del lloguer, amb mesures per acabar amb l’especulació de l’habitatge, un dret bàsic i un bé de primera necessitat, que no estiguin basades en ajudes directes. El compromís de les administracions públiques per impulsar polítiques actives d’ocupació amb criteris que assegurin que la contractació juvenil i sènior sigui de qualitat, i que fomentin la visió juvenil als convenis col·lectius eliminant el biaix adultcentrista de la normativa laboral vigent. La jornada laboral de 35 hores: cal repartir el treball entre tots per fer el treball compatible amb la conciliació familiar i la salut i benestar físic i mental. La Unió Sindical d’Andorra continuarà lluitant contra el neolliberalisme i l’heteropatriarcat, que és la millor manera de defensar els drets i llibertats de la classe treballadora.