Convenis amb els físios

Cada vegada és més difícil trobar un fisioterapeuta que entri per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. De fet, els últims mesos s’han desconvencionat (resolt el conveni) prop de 40 professionals. Si us demaneu les conseqüències pràctiques d’aquest fet, us diré que, per exemple, com segurament molts de vosaltres ja sabreu, tot i tenir una lesió urgent i estar de baixa, per molt que busqueu, probablement no us donaran hora per començar el tractament abans d’un mes i mig. Un mes i mig? Això és massa temps. Si una persona està de baixa i no pot fer recuperació de la lesió, automàticament no es recuperarà i es prolongarà el temps de baixa. Tindrem dos tipus de perjudicis, els personals, però també els econòmics, el perjudici de l’erari públic, que ja està prou malmès. No és un problema nou, ve de lluny. El Col·legi de Fisioterapeutes ha anat reclamant des de l’any 2018 l’increment de les tarifes per tal d’adequar uns preus que fa anys que estan desfasats. En concret, fa més de sis anys que fan la petició de la revisió a l’alça del 35%.

Les tarifes no s’han recuperat des que el Govern, l’any 2012, va aprovar una rebaixa generalitzada de les tarifes sanitàries d’un 10%. Actualment, la CASS té estipulada una tarifa de 16,38 euros per pacient i tractament. Una tarifa del tot desfasada, que en cap cas cobreix les despeses dels professionals, que han d’invertir en aparells, formacions, personal, i fins i tot pagar uns preus de lloguer dels locals del tot desorbitats. És per aquest motiu que els professionals consideren que per tal de prestar un servei i atenció de qualitat al pacient s’han d’establir uns preus corresponents i adequats. És del tot impossible que un pacient es recuperi amb sessions de 15 minuts, que són els càlculs que fa la CASS, quatre pacients cada hora. Cal tractar el pacient a l’inici de la lesió, no mesos després, i amb la durada de les sessions que necessiti. Només d’aquesta manera es recuperarà i podrà ser donat d’alta. Cal, per tant, pensar de manera seriosa en el que està passant i de les greus conseqüències que ja tenim a sobre.