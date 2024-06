Ulls plens d’il·lusió

Creat: Actualitzat:

Dissabte va tenir lloc la primera jornada benèfica Cars for Smiles a Andorra, un dia durant el qual propietaris de cotxes esportius comparteixen una ruta amb joves copilots. Però els copilots no són uns adolescents qualssevol, són nens i nenes que habitualment conviuen en situacions de risc d’exclusió, sigui per alguna malaltia greu, per algun tipus de discapacitat o bé per la situació familiar.

Aquesta jornada, que ja fa deu anys que s’organitza a Barcelona, ha arribat aquí i una quinzena de pilots van fer gaudir els respectius copilots d’un dia inoblidable, que els va treure de la seva rutina i en què van ser els protagonistes, ja que totes les activitats estaven pensades per a ells i elles.

Al matí, ja estaven ansiosos veient com anaven arribant els vehicles i més tard, durant l’esmorzar, se’ls van il·luminar els ulls quan el Martijn i el Francesc, de l’ONG Cars for Smiles, van fer l’assignació dels cotxes i es van formar les parelles de pilot i copilot, que, us ho asseguro, no es van separar en tot el dia! I, a partir d’aquí, començava el que a tothom li venia més de gust: pujar als supercotxes i fer la ruta fins al Circuit Andorra - Pas de la Casa enfilant els giravolts del port d’Envalira, on els esperaven amb els braços ben oberts i l’adrenalina al màxim per entrar al circuit i donar algunes voltes.

I els i les copilots s’ho van passar la mar de bé, amb un somriure d’orella a orella i sentint-se especials! I no cal dir que els pilots també ho van gaudir moltíssim, i uns i altres ja tenen ganes de repetir-ho l’any que ve!

El joc i l’oci, tot i que no ho semblin, són molt importants en la vida dels infants i formen part del seu bon desenvolupament, i vull pensar que aquesta jornada els va ajudar a riure, a socialitzar i a desconnectar. I això no hauria estat possible sense la confiança dels patrocinadors, col·laboradors i pilots, les donacions dels quals es destinen al projecte de colònies d’estiu de Creu Roja Andorrana.