La nostra societat actual pot arribar a ser molt estressant per als més petits, ja que el nostre ritme de vida fa que sovint aquests darrers tinguin la sensació que els més grans viuen en una roda estressant i exigent en la qual necessitarien més hores al dia per arribar a complir totes les obligacions, siguin laborals, familiars o personals.

I no es tracta d’una simple sensació, ja que avui en dia la majoria dels adults tenim un ritme de vida força aclaparador, en què el temps que podem dedicar als nostres fills és sovint massa reduït.

En efecte, quantes famílies comencen a hores primerenques al matí i acaben tard al vespre? I quantes criatures estan fora de casa, sota la vigilància de persones alienes (siguin mestres, educadors o monitors de lleure), de les primeres hores del dia a les darreres de la tarda?

Aquesta realitat, cada vegada més consolidada no per voluntat personal, sinó que per l’estructura mateixa de la nostra societat, provoca que la major part dels especialistes que treballen prop dels infants alertin que és molt important passar temps amb els fills, i que aquest, a més, sigui de qualitat.

No es tracta doncs de ser present, tots asseguts amb una pantalla (diferent) al davant, o de llegir un conte mirant de reüll el mòbil o el rellotge intel·ligent. I tampoc es tracta de ser massa present i no permetre que els nostres menuts tinguin el seu espai personal, ja que passar temps de qualitat amb els fills és a l’abast de tothom, encara que es tingui poques estones per dedicar-hi, ja que la qualitat és sempre més important que la quantitat.

Sovint, es tracta de petites accions o maneres de fer com, per exemple, evitant distraccions durant els àpats amb l’objectiu que tothom pugui explicar les coses importants que hagi viscut durant el dia, fent excursions o sortides al parc, evitant de mirar sistemàticament el mòbil o simplement jugant amb ells.