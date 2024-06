Creat: Actualitzat:

A cada cremada de falles de Sant Joan o Sant Pere existeix la figura del fallaire major. Aquest l’identificareu perquè va vestit amb una capa vermella, a excepció de Sant de Julià de Lòria, que va de negre, i fa tot el recorregut davant de tots els fallaires. A part, el fallaire major té la responsabilitat d’organitzar aquesta activitat l’any següent i de participar en l’activitat que l’anomenada taula nacional de falles realitza durant l’any.

Diu la llegenda que quan Carlemany entra a Andorra per la collada de Fontargent, aquest va estacar el seu cavall a una argolla clavada a la roca amb un clau, i és cada nit de Sant Joan quan aquesta argolla i clau es converteixen en or.

Des del 1997, els fallaires participen en un joc de pistes a la vall d’Incles, el que s’anomena la Recerca de l’argolla de Fontargent, i que finalitza amb la recerca de l’argolla i el clau d’or. No és una tasca fàcil, ja que aquesta pot estar amagada, entre altres indrets, dins el riu, sota una pedra, dins de l’escorça d’un arbre o, fins i tot, com ha passat algun any, a la panxa d’una fallaire embarassada. Aquella o aquell qui la troba serà la nova o el nou fallaire major. I el 23 de juny a la tarda, prendrà el relleu durant l’acte fallaire a Casa de la Vall.

Jo mateixa soc fallaire major i la vaig trobar el 2022 quan, justament, celebrava els 40 anys. El millor regal. I és que per als fallaires, aquesta activitat o el fet d’arribar a ser fallaire major és un moment o una data molt especial. Perquè ser fallaire és un sentiment difícil d’explicar. Preguntis a qui preguntis què significa, segurament cap fallaire ho pot expressar en paraules.

A la meva parròquia, Andorra la Vella, el 2005, les i els infants fallaires van decidir per iniciativa pròpia que ells també volien aquesta figura i és així com es va crear el fallaire menor d’Andorra la Vella. En aquest cas, després del seu joc de pistes, buscaran l’argolla i un clau de plata. És de vital importància per a aquesta i totes les tradicions que es garanteixi un relleu tradicional, i els fallaires podem estar orgullosos de la iniciativa i les ganes de la nostra mainada.

Que rodi el foc!